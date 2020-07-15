Kurban Bayramı ne zaman? Bayram’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Corona virüsü salgını kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edilince, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı konunun gündeme geldiğini söylemişti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, yılın ikinci dini bayramını idrak edecek vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğunu, hangi güne denk geldiğini araştırırken Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini de merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konusun kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldiğini ancak, bir öneri noktasına gelmediğini belirtti. Koca, ‘’Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.’’ Dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü