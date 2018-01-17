Küçük kızın cesedi çöplükte bulundu! Dünya ayağa kalktı

Polis Kasur’daki bir çöp yığınında 7 yaşındaki Zainab Ansari'nin cansız bedenini bulduktan kısa süre sonra küçük kızın tecavüz edilerek, öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay başta Pakistan olmak üzere dünya çapında büyük bir çok protestoya neden oldu. Küçük kızın cansız bedeni kayıp olduğu bildirildikten 4 gün sonra bulunmuştu.

Olayla ilgili düzinelerce kişiyi sorguya çeken polisin bir kişiyi tutukladığını belirtiliyor. Ancak polisten tutuklama olayını doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.

7 yaşındaki küçük kızın ölümüyle birlikte bölgede son bir yıl içinde on iki kişi öldürüldü. Bu sebeple seri bir tecavüzcü ve katil olamsından korkuluyor.