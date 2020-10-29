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Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki ışık gösterisi büyüledi!

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 20:39 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 20:39

Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, saat 19.23'te, 'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı. Gösteri, havadan da görüntülendi.


Avrupa'nın en büyük TV ve Radyo Kulesi olan Küçük Çamlıca Kulesi'nde, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıldönümü nedeniyle, saat 19.23'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından  'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı. 369 metre uzunluğundaki kulede yapılan Işık gösterisinde, yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte Türk bayrağı gösterildi. Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde ayrıca, Azerbaycan'ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı gösterimi de yapıldı. Çamlıca Tepesi'ndeki vatandaşlar da gösteriyi izleyerek, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri, havadan da görüntülendi.

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Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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