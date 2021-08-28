Kübra Korkut kimdir? Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Kübra Korkut kaç yaşında, nereli?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti. Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti. Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

KÜBRA KORKUT KİMDİR?

Kübra Korkut, 20 Ocak 1994, Sorgun, Yozgat doğumlu 7.klas para masa tenisi oyuncusudur.



Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen ve 4 yaşında elektrik çarpması sonucu bir koluyla iki bacağını kaybeden Kübra Korkut, antrenör İlhami Kılınçkaya sayesinde 2007 yılında masa tenisi ile ilgilenmeye başladı.

KARİYERİ



2007 yılında Slovenya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında takımlarda üçüncülük elde etti. 2009 yılında yapılan İtalya Turnuvası'nda kendi klasında 2., takımlarda ise takım arkadaşı ile 1.'lik aldı.



Romanya'da kendi klasında 3., takımlarda ise takım arkadaşı ile birlikte 2.lik aldı. Bu turnuvalarda elde ettiği puanlarla 2010 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti