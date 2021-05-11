Kripto paralarda, Cardano (ADA) Shiba Inu ve Pig Finance rüzgarı

Kripto para piyasalarında işlem gören binlerce coin arasından sıyrılan ve hikayesi olan coinler ilgi görmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların atası sayılabilecekler yanında yeni çıkan coinler kısa sürede hızlı yükseldi. Dünya çapında kripto paralara ilişkin büyük ilgi devam ediyor. Bitcoin, Ethereum’la başlayan kripto para macerası bugün binlerce coinle devam ediyor. Yeni çıkan coinler büyük kripto para borsalarında işlem görmese de uyanık davrananlar servet ediniyor. Listenin en genç üyeleri Shiba Inu ve Pig Finance gözde coin olma yolunda ilerliyor. Cardano (ADA) tüm zamanların rekorunu kırdı...

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonunda büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlar, dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance'in, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurmasıyla, yerini batışlara bıraktı. Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.Ancak, buna karşın genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Hafta sonunda gelen alımlarla, ilk kez 2.5 trilyon dolar ı aşan kripto para piyasalarındaki toplam hacim de bu düzeyin altına geriledi.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselen tüm piyasalarda toplam hacim Salı günü erken saatlerde 2.0 trilyon 396.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Son 24 saat içinde 54,071.46 ve 59,422.41 dolar arasında dalgalanan Bitcoin , yüzde 6.26 düşüşle 55,477.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 37 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, son 24 saatte yüzde 4.08 düşüşle 3,880.19 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 18.09 ve birimin piyasa hacmi de 449 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.40 düşüşle 635.58 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 1.49 ve piyasa hacmi de, 97 milyar dolara geriledi.

Toplam 9,678 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.1'ini Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 280 milyar dolar düzeyindeydi. Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:"3,000 dolar seviyesini kırmasının ardından bir haftalık zaman dilimi içinde 4,000 dolar yeni rekor seviyesini de kıran Ethereum, tarihinde ilk kez 4,000 dolar seviyesini aştı ve yılbaşından bugüne yüzde 463 yükseldi.

"Yaklaşık 58 milyar dolarlık bir değere sahip olan ADA, yüzde 14 yükselererek 1.83 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek değerini test etti.

"Asya'nın ilk Akıllı Bitcoin ETF yatırım portföyü, yatırımcıların portföylerini dünyanın önde gelen kripto para birimine maruz kalarak çeşitlendirmeye yönelik artan talebine yanıt olarak bugün başlıyor.Hong Kong merkezli bir dijital varlık yönetimi platformu olan Aqumon, Bitcoin varlıklarına çeşitlendirilmiş, riske göre ayarlanmış ve risk almak isteyen yatırımcılar için uyarlanmış Asya'daki ilk Akıllı Bitcoin portföyü olduğunu iddia eden SmartGlobalX'i (SGX) tanıttı."Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in finans müdürü, Bitcoin odaklı bir firmaya katılmak üzere ayrılıyor."New York Digital Investment Group (NYDIG) Cuma günü yaptığı açıklamada, John Dalby'nin yeni CFO'su olarak atandığını duyurdu."Halka açık bir bitcoin madencilik şirketi olan Bitfarms, 7 Mayıs'ta Nasdaq Global Market'te listelenmek için onay kazandığını duyurdu. Bitfarms yaptığı açıklamada, 'Onay için zamanlama hakkında daha fazla bilgi edindikçe, piyasaya daha fazla güncelleme sunmayı planlıyoruz' dedi."

SHIBA INU VE PIG FINANCE RAĞBETİ

Kripto para piyasasına henüz yeni girmelerine rağmen Shiba Inu ve Pig Finance coinleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede yatırım yapanlar paralarını katlamaya başlayınca kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başladılar.

BOL SIFIRLI COINLER

Yeni çıkan kripro paralarda bol sıfır olması nedeniyle küçük tutarlarla büyük işlemler gerçekleştiriliyor. Örnek vermek gerekirse şu anda 1 kuruşa 5000 adet Pig Finance, yine 1 kuruşa 500 adet Shiba Inu coinleri alınabiliyor. 1 milyon adet Shiba Inu 292 lira tutarken 1 milyon Pig Finance 28.3 lira seviyesinden alınabiliyor. Bol sıfırlı fiyata sahip olan Pig Finance ve Shiba Inu’de sıfırlar azaldıkça kazanç da katlanmış oluyor. Pig Finance, Mart ayında ilk kez satışa çıktığında 0.000000014 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise fiyatı 0.000003 dolardan işlem görüyor.Yine Shiba Inu’nin grafiğine bakıldığında Şubat ayında ilk çıktığında 0.0000000035 dolardan işlem görürken bugün 0.000035 dolara kadar fiyatının yükseldiği görülüyor. Shiba Inu kısa sürede yüzde 1 milyon kazandırırken Pig Finance da yüzde 21.328 oranında kazandırmış oldu.

SHIBA INU’NUN YÜZDE 50’Sİ VITALIK BUTERIN’DE

Dogecoin’in çıkışında etkili olan shiba inu cinsi köpeğin adıyla piyasaya sürülen Shiba Inu coini kendisini Dogecoin Killer unvanıyla tanıtıyor.

Ryoshi isimli biri tarafından ortaya çıkarılan Shiba Inu, Ethereum temelli bir coin olarak satışa çıktı. Toplam arzın yüzde 50’si Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e gönderildi.

BINANCE’DA LİSTELENDİ

Gate.io’da işlem gören Shiba Inu, dün saat 14:00 itibarıyla Binance’da listelenmeye başlandı. Binance’a girmesinin ardından sistemlerde oluşan sorun nedeniyle Binance para çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurdu ve kripto para yatırımcıları arasında telaş başladı. Ancak sorun giderilince para çekme işlemleri normale döndü.Ryoshi “Hiçbir şeyi olmayan birinin, hiçlikten bir şey kurması mümkün mü, görmek istiyorum” diyerek Shiba Inu’yi ortaya çıkardığını ve elinde Shiba Inu olmadığı için herkes gibi kripto para borsalarından alım yaptığı biliniyor.

İPLER BUTERIN’İN ELİNDE

Shiba’nın fikir babası Ryoshi “Toplam arzın %50’sinden fazlasını Vitalik’e yolladık. Bir zayıf nokta yoksa, mükemmellik de olmaz. Buterin bizi rug’lamadığı sürece, SHIBA büyüyecek ve hayatta kalacaktır” dedi.

DOGECOIN SERT DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında bir dönem milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla rüzgar estiren Dogecoin 0.73 dolar seviyelerinden 0.48 dolara kadar geriledi.

KRİPTO PARA PİYASASINA DİKKAT EDİN

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.