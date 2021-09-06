Kripto parada rekor! 51 bin doları aştı

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçerken son dönemde rekorlarla adından söz ettiren Cardano ve Solana rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan Bitcoin yeniden 51 bin doları aştı.

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçerken son dönemde rekorlarla adından söz ettiren Cardano ve Solana rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan Bitcoin yeniden 51 bin dolar ı aştı.

DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ DE YÜKSELİŞTE

- Ethereum son bir haftada yüzde 20'lik bir yükseliş kaydederken, son 24 saatteki yükselişle de 3.919,73 doları gördü.

- Binance Coin son 24 saatlik dilimde 489,38 dolardan 507,34 dolara yükseldi.

- Tether de yükselişten etkilenenlerden. Tether 0,99 dolarlık seviyesinden 1 dolar seviyesine çıktı.

- XRP 1,24 dolardan 1,33 dolara yükselirken, Dogecoin 0,29 dolardan 0,31 dolara çıktı.

CARDANO YERİNİ KORUYOR

Ağustosta yaşanan hareketlenme ile birlikte Cardano fiyatı da tekrardan 2 doların üzerine çıkmıştı. Birçok defa 3 doların eşiğine gelip geri dönen Cardano sonunda 4 Eylül'de 3 dolar seviyesine gelmişti.

Cardano şimdi ise 2,95 dolar seviyesinde seyrediyor. Cardano kurucusu geçtiğimiz günlerde Solana’nın başarısından bahsetmişti. Bu demeçlerden sonra ADA ve SOL’un birleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddia sonrasında hem ADA hem de SOL’da hareketlenme başlamıştı.

REKORA YAKIN SEYREDİYOR

Öte yandan Solana 4 Eylül'de rekora imza atmış ve 149 doları görmüştü. Analistler, henüz Solana fiyatında zirvenin görülüp görülmediğini anlamanın zor olduğunu belirtirken, yüzde 70'e yakın değer kazanan Solana için bazı analistler olumlu bir süreç görüyor.

Solana şu anda ise rekora yakın bir seviyede 140 dolar bandında ilerliyor.