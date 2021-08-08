Kripto para borsası Binance'te istifa depremi

Küresel kripto para borsası Binance'te flaş gelişmeler bitmiyor. Birçok ülkede aldığı kısıtlama kararı ve kara para iddialarıyla gündemden düşmeyen kripto para platformu, bu kez istifa ile sarsıldı. Üst düzey isim görevi bıraktığını duyurdu.

Binance'in ABD CEO 'su Brian Brooks, istifa ettiğini duyurdu. Brian Brooks, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "@BinanceUS CEO'luğundan istifa ettiğimi hepinizin bilmesini istiyorum. Meslektaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ise Twitter üzerinden istifaya ilişkin şunları yazdı: "Brian'ın BinanceUS için yaptığı çalışma paha biçilmezdi ve onun kripto endüstrisinin büyümesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğini umuyoruz.”

BİRÇOK ÜLKEDE İŞLEM YAPILMIŞTI

İngiltere'nin finansal gözlemcisi, Binance'in ülkede düzenlenmiş faaliyetler yürütmesini yasakladı. Japonya 'nın düzenleyicisi, Binance'in orada yasadışı bir şekilde faaliyet gösterdiğini açıklamıştı.

Bloomberg News, ABD'de Binance'in Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve vergi makamları tarafından da araştırıldığını bildirdi.

Küresel çapta gözlemciler, kripto para birimlerindeki patlamanın kara para aklamaya yardımcı olduğundan ve sistemik riskleri artırdığından da endişe duyuyor.