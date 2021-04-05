Kredi kartı aidat iadesi ile ilgili önemli detay!

Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor. Ve belli oldu. Banka müşterileri şikayetçi. Kredi kartları günümüzde hemen herkes için vazgeçilmez oldu. Kredi kartlarının sağladığı taksit imkanı, bankaların sunduğu çeşitli avantajlar kredi kartlarının tercih edilmesini sağlıyor. Kredi kartı kullananlar ise en fazla kredi kartı aidatlarından şikayetçi. Kredi kartı aidatı bankaların kredi kartı kullanımı nedeni ile her yıl müşteriden tahsil ettiği ücret oluyor. Peki kredi kartı aidatı ödememek mümkün mü?

Pandemi süreci ile birlikte online alışverişerin artmasıyla kredi kullanım oranı arttı. Kredi kartı kullanının birçok avantajı bulunuyor. En önemli avataj ise taksit yapma seçeneğinin olması. bunu dışında bnakaların çoğu harcadıkça kazandıran kampanyalar yapıyor. Fakat kredi kartı kullanan kişlerin bazı şikayetleri bulunuyor. Bunlardan öne çıkan ise kredi kartı aiatları oluyor. Verilere göre; tüketicilerin bu sektörde en çok şikayet ettiği konu, kart aidat ücretlerive iadesinde yaşanan sorunlar oluyor.

BAŞVURUDA BULUNANA PARA İADESİ

Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK , tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabiliyor. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor. AİDATSIZ KART SEÇENEĞİ Fakat tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü. Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALABİLMEK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? E- Devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle kredi kartı aidatlarını geri almak mümkün. bunun için; TC kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sitesine giriş yapılır Arama bölümüne "tüketici hakem heyeti" yazıp aranır. Yeni başvuru butonuna tıklayın. Uyarıları okudum, kabul ediyorum dedikten sonra başka sayfaya yönlendirmektedir. Devam et dedikten sonra hangi bankadan kredi kartı alındıysa, o bankanın seçilmesi gerekmektedir. Yönlendirilen diğer sayfada; banka başvuru tarihi, konu ve başvurunuzu anlatan kısa açıklama yazdıktan sonra, bankadan yazılı cevap aldınız mı? Sorusunu cevaplayarak başvuru tamamlanır. Tüketici Hakem Heyetine başvurular e Devlet kapısı üzerinden yapılıyor.

Bunu banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM’den yatırılan paranın hesaba geçmemesi ve ATM’nin işlem yaparken kartı yutması gibi sorunlar izledi.

Bankalara ilişkin en çok şikayet nisan ayında gelirken 2020’de 1 milyonu aşkın kişi bankalara dair araştırma yapmak için Şikayetvar’ı ziyaret etti.

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