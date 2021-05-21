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Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lere 163 milyar liralık kefaletle destek oldu

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 11:49 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 11:49

Kredi Garanti Fonu (KGF), geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltılması amacıyla KOBİ'lere "ticari", bireysel kullanıcılara da "ihtiyaç" kredilerinde kefalet sağlayarak destek oldu.


 AA muhabirinin KGF verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum, 2020  yılında 25 kefalet programı ve muhtelif projeler için ulusal ve uluslararası  çapta 81 yeni protokol ve zeyilnameye imza attı.
 
Kovid-19 salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları önlemek  amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar  Kalkanı Programı kapsamında geçen yıl kredi garanti fonlarına sağlanan kefalet  desteği tutarı 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılırken, kefalet hacmi de  250 milyar liradan 500 milyar liraya yükseltildi. Bu doğrultuda reel sektörün  ihtiyaçlarına yönelik yeni destek paketleri şirketlere önemli finansman imkanları  sağladı.
 
Bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan  protokol çerçevesinde, 29 banka ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile  kefalet protokolü yapılarak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geçen yıl 11  yeni destek paketi oluşturuldu.
 
Ayrıca, geçen yıl meydana gelen doğal afetlerden etkilenen  işletmelere, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen birçok protokol  imzalanarak kefalet destekleri verildi.
 
Bu dönemde Kurum ilk defa ticari kredilerin yanı sıra bireysel  kredilere de kefalet desteği sağladı.
 
Böylelikle, KGF tarafından 2020 yılında 286 bin 773 KOBİ'nin  kullandığı 203 milyar 404 milyon liralık ticari kredi için 163 milyar 30 milyon  lira kefalet imkanı sunuldu.
 
Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında da geçen yıl 7,5 milyon  bireysel kullanıcının talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucu yaklaşık 7  milyon kişinin 41 milyar 639 milyon lira kredisine karşılık 33 milyar 495 milyon  lira kefalet desteği verildi.
 
Bu kapsamda, KGF'nin faaliyete başladığı 1994 yılından 2020 yıl sonuna  kadar tüm kefalet uygulamalarında 8,4 milyon kullanıcının talebi  değerlendirilerek 7 milyon 783 bin 950 kullanıcı, 673 milyar 422 milyon lira  krediye karşılık 572 milyar 261 milyon lira kefaletle desteklendi.
 
Ticari kredi kefaletlerinin sektörel ve bölgesel dağılımı
 
 Ticari krediler için sağlanan kefalet tutarlarının sektörlere göre  dağılımına bakıldığında, 212 milyar 418 milyon liranın (yüzde 39) ticaret ve  hizmet, 203 milyar 158 milyon liranın (yüzde 38)  imalat sanayisi, 52 milyar 786  milyon liranın (yüzde 10) inşaat sektörü için sağlandığı görüldü.
 
KGF'nin kefaletle kullandırdığı ticari kredilerde, Marmara Bölgesi  yüzde 43 payla kefalet tutarını 233 milyar 514 milyon liraya yükselterek ilk  sırada yer alırken, bunu yüzde 17 payla İç Anadolu Bölgesi izledi.
 
Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,38 oldu
 
Kullandırılan ticari kefaletlerin toplam 12 milyar 842,6 milyon lirası  tahsili gecikmiş alacağa dönüşürken, 2019 yıl sonunda yüzde 2,26 olan takibe  dönüşüm oranı geçen yıl sonunda yüzde 2,38 olarak gerçekleşti.
 
Tahsili gecikmiş alacağa dönüşen tutarın yüzde 5,1’i öz kaynak, yüzde  94,9’u ise Hazine destekli ticari kefaletlerden oluştu.
  
 Tahsili gecikmiş alacaklardan yapılan tahsilatlar da yıllar itibarıyla  giderek artış gösterdi. Geçen yıl sonuna kadar öz kaynak destekli tahsili  gecikmiş alacaklardan toplam 236,4 milyon lira, Hazine destekli tahsili gecikmiş  alacaklardan ise toplam 604,8 milyon lira anapara tahsilatı sağlandı.
 

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Kredi Garanti Fonu KOBİ destek
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