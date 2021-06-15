Kredi fırsatı, sıfır faiz, 6 ay ödemesiz, 100 bin TL...

Kredi kullanacaklar için sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. 100 bin liraya kadar kredi kullanımı mümkün. 6 ay anapara ödemesiz kredide 36 ay vade imkanı bulunuyor. Halkbank tarafından kadın girişimcileri desteklemek amacı ile faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Kendi işini kurmak isteyen ya da var olan işini büyütmek isteyen kadınlara 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor.

Sıfır faizli kredi ile 100 bin liraya kadar nakit kullanılabiliyor. 6 ay ödemesiz krediden girişmci kadınlar faydalanabiliyor. Henüz kendi işini kurmamış kişiler için de teşvik edici nitelikte olan krediden işini büyütmek isteyenler de yararlanabiliyor.

Halkbank kadın girişimciler için harekete geçti. Sıfır faizli, 6 ay ödemesiz kredi ile kadınlara destek sağlanıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİNİN ÖZELLKİLERİ

Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin TL olarak belirlendi.

Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay.

Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullanılıyor.

Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil ediliyor.

Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmıyor.

Kadın girişimcilere mevcut kredi limitleri kapsamında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanıyor.