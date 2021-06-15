Kredi fırsatı, sıfır faiz, 6 ay ödemesiz, 100 bin TL...

Sıfır faizli kredi ile 100 bin liraya kadar nakit kullanılabiliyor. 6 ay ödemesiz krediden girişmci kadınlar faydalanabiliyor. Henüz kendi işini kurmamış kişiler için de teşvik edici nitelikte olan krediden işini büyütmek isteyenler de yararlanabiliyor.
Halkbank kadın girişimciler için harekete geçti. Sıfır faizli, 6 ay ödemesiz kredi ile kadınlara destek sağlanıyor.
SIFIR FAİZLİ KREDİNİN ÖZELLKİLERİ
Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin TL olarak belirlendi.
Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay.
Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullanılıyor.
Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil ediliyor.
Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmıyor.
Kadın girişimcilere mevcut kredi limitleri kapsamında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanıyor.
KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla kadınlara ait olan işletmeler.
İş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yeteneğine sahip kadınlar.
Sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılan kadınlar.
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL.
En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 225 bin TL.
Sıfır faizli esnaf kredisi kullanım imkânı sunuluyor.
“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.
Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.