KPSS sonuçları hatalı mı? KPSS sonuçları yanlış mı hesaplandı?

KPSS sonuçları hatalı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurumlarında görev almak, öğretmen olmak isteyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin eylül ayında katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçlarını dün açıkladı. Adayların sınav sonrasında iddia ettiği gibi ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde (ÖABT) 3 soruyu iptal etti, KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı’nda ise 2 sorunun cevap şıklarını düzeltti. Söz konusu düzenlemenin ardından sınava giren adaylar KPSS sonuçları yanlış mı hesaplandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM, yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde 3 soruyu iptal etti, Alan Bilgisi Sınavı’nda da iki sorunun cevap şıkkını düzeltti. ÖSYM tarafından yapılan bu iptal ve düzenleme sınava giren adayların tepkisini çekti. Adaylar, iptal gerektiren başka soruların olduğunu ve optik okuyucudan kaynaklanan sorunlar nedeniyle puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor.

ÖSYM yaptığı açıklamada 13 Eylül’de uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı’nın 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi’ndeki 12 numaralı sorunun “E” olarak girilen doğru cevabının “C” olarak düzeltildiğini, 20 Eylül’de uygulanan 2020-KPSS ÖABT’de Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi’ndeki 28 numaralı sorunun “D” olarak girilen doğru cevabının ise “C” olarak düzeltildiğini belirtti. Ayrıca KPSS ÖABT’de Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi’ndeki 55, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi’ndeki 74 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi’ndeki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığını kaydetti. ÖSYM, cevap şıkkı ve iptal edilen soruların erişime açtıkları Temel Soru Kitapçığı’ndaki soru numaraları olduğunu kaydederek, adayların kendi soru kitapçıklarındaki soru numaralarının farklı olabileceği uyarısında bulundu.

ADAYLAR, TOPLAM 13 SORUNUN HATALI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, cevap anahtarının açıklanmasının ardından sorularla sınav esnasında çözdükleri soruların birbiriyle uyuşmadığını dile getirmişti.

Sosyal medya üzerinden ÖSYM’ye açıklama yapma çağrısında bulunan adaylar, toplam 13 sorunun hatalı olduğunu iddia etmişti. Adaylar ayrıca, yazdıkları dilekçe sonrasında incelemesi yapılacak her kitapçık için 50 TL istendiğini ve Ankara’ya gitme koşulu da sunulduğunu öne sürmüştü.

ABBAS GÜÇLÜ: İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Sonuçların açıklanmasının ardından sorulara yönelik bir iddia da Abbas Güçlü’den geldi.

Güçlü'nün iddiasına göre, 2020-KPSS lisans sonuçlarına göre soru kitapçığındaki cevaplarda değişiklikler yapıldı 3 soru ise iptal edildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Abbas Güçlü, "Vah ÖSYM vah! KPSS‘de iddialar doğru çıktı, doğru seçenekler değişti, iptaller var! Temel 12. sorunun E cevabının C olarak, ÖABT Fen 28. sorunun D olan cevabı C olarak düzeltildi, ayrıca Beden 55, Din 74 ve Okul Öncesi 52. sorular iptal edildi! Gelde bu ÖSYM’ye ve sınav güven!" ifadesini kullandı.

Bu ikazlar keşke daha önce dikkate alınsaydı!Görünen o ki dahası var!

1 dakika geç geleni sınava almayan ve gençlerin hayatını karartan ÖSYM’ye,hiç mi kimse hesap sormayacak?Bu kaçıncı hata?

Gençlere,emeğe,liyakata saygı bu mu?

KPSS’nin kendisi hata,bu da faizi!Sistem değişmeli pic.twitter.com/RPLpxMpg4l — Abbas Güçlü (@AbbasGucluTR) October 22, 2020

ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINI İNCELEMEK İSTİYOR

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday, ÖSYM’nin bu hatasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sonuçlarda netlerinin az, yanlış cevap ve boş bıraktıkları soru sayılarının hesaplamalarından fazla geldiğini iddia eden öğrenciler, optik okuyucudan kaynaklanan bir sorun olduğunu ve cevap kâğıtlarını incelemek istediklerini belirtiyorlar.

ADAYLAR 10 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurabiliyorlar. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük süreyi durdurmuyor. 2019, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının incelenme isteğinin ücreti 50 TL’ydi. Dilekçenin ÖSYM’ye ulaştırılması gerekiyor. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası olmayan, imzalanmamış, banka dekontu bulunmayan dilekçeler işleme alınmıyor.