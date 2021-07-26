KPSS sınav yeri değiştirilir mi? KPSS sınav yeri değiştirme 2021 nasıl yapılır?

KPSS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM KPSS’ye az bir süre kala KPSS sınav giriş yerlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır." ifadesinde bulundu. Sınav yerlerinin öğrenilmesiyle KPSS sınav yeri değiştirme sürecine yönelik aramalar da arttı. Peki, KPSS sınav yeri değiştirilebilir mi, sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

KPSS sınav yeri değiştirme 2021 ne zaman? ÖSYM tarafından KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Kamu kurumunda çalışmak, memur olmak vatandaşların girdiği KPSS için geri sayım başladı. KPSS ilk oturumu önümüzdeki hafta yapılacak.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

2021 KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ,sınav giriş belgesi için duyuruyu şu şekilde yaptı;

"1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler."

KPSS SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi 11 dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.

Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanacaklardır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

KPSS’nin GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR ile EĞİTİM BİLİMLERİ oturumlarının yapılacağı sınav merkezleri için adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

ÖABT sınav merkezleri için Adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini yazacaklar, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.

KPSS SINAV YERİ HANGİ DURUMDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

SINAVIN UYGULANACAĞI HAFTA COVİD-19 POZİTİF/TEMASLI DURUMDA OLAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİ Sınavın uygulanacağı hafta Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylardan sınav merkezi değişikliği talebi olmayan adaylar (Sınava Giriş Belgesinde belirtilen sınav merkezinde sınava girecek olanlar), üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacaklardır. HES kodundan Covid-19 durumu sınavdan önceki Cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (sms) ile bilgilendirilecektir. Bu durumdaki adayların Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle atandığı sınav merkezine gidemeyecek durumda olan adaylardan sınav merkezini değiştirmek isteyenler (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar ile Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınav merkezi değişikliği talep etmeyen adaylar hariç) ise sınavın uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00’dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır. Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden Sınav Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek “Sınav Merkezi Değişim Talebi” alanını doldurmaları ve “Kaydet ve Gönder” işlemi ile “Onaylıyorum” işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. “Onaylıyorum” işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere kaydedilmiş olacaktır. Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra iptal edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza gönderilecek dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda “RİSKLİ” durumda olan adayların talebi işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem tarafından engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden edinmeleri gerekmektedir. Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların da Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme alınacaktır. Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.



Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT Sınav Tarihi

15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.