KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM sayfası üzerinden ilan edildi. ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS P1 puan türü ile ilgili araştırma başladı. Peki, KPSS P1 nedir? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar nelerdir, KPSSP 1 ile nerelere girilir?

KPSS sonuçlarının erişime açılmasıyla bir yandan puan sorgulama işlemleri devam ediliyor, diğer yandan da puan türlerine yönelik araştırmalar yapılıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar puan türlerine göre alım yapan kurumları sorguluyor. Peki, KPSS P1 nedir? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar…

KPSS P1 NEDİR?

P1 KPSS sonucunda oluşan puan türlerinden biridir. P1 lisans mezunlarını ilgilendirir.

P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları