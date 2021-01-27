Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek" dedi. KPSS merkezi yerleştirme nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek" dedi. KPSS merkezi yerleştirme nedir?

Merkezi yerleştirme nedir?

KPSS yerleştirme sisteminde aslolan puandır. Sistem en yüksek puanlı adaydan başlayarak yerleştirmeye başlar ve sırayla diğer adayların tercihlerini inceleyerek yerleştirir. Yüksek puanlı aday tercihleri arasında yer alan boş bir kontenjana yerleşmeden sistem bir sonraki adayın tercihlerini incelemeye almaz. Ayrıca adayın tercih listesindeki kontenjanlar dolu ise onu rastgele başka boş bir kadroya yerleştirmez.

Devlet Personel Başkanlığı'nın ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır.Yılda iki kez (Kasım-Haziran) yapılır.

Kontenjan isteyen kurum bir sonrakinde istemeyebilir. Ama genel olarak bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelere, KİT'lere ve diğer kamu kurumlarına yerleştirme yapılmaktadır.

Tercih Kodu Nedir?

Lisans düzeyinde KPSS'ye giren her adayın kendi bölümü için belirlenen 4 haneli rakamdan oluşan bir seçenek kodu vardır. Seçenek klavuzunda adaylar, kendi seçenek kodunun bulunduğu kadroları seçenek edeceklerdir.

4001 Kodu Nedir?

Bu seçenek kodu, kısım ayrımı olmaksızın tüm lisans mezunlarının seçenek yapabileceği kadroları gösterir. Her sahadan seçenek yapıldığı için genel olarak yüksek puanla kapatır.

Kaç Çeşit KPSS sıralaması vardır?

Genel sıralama ve branş sıralaması olarak ikiye ayrılan sıralamalar, seçenek yaparken ehemmiyet kazanır. Genel sıralama; adayın kendi meydanından olan ya da olmayan herkesin sıralandığı sıralamadır.

-Branş sıralaması; adayın yalnizca kendi bölümünden olanlar baz alınarak oluşturulmuş sıralamadır.

-4001 kodu bulunan kadroları seçenek edecek olan adaylar, genel sıralamadaki yerini kullanırlar.

Lisans (4 yıllık) adayları 5 Temmuz'da, 2014 yılı KPSS'ye girdiler. Önlisans (2 yıllık) ve lise mezunları ise geçtiğimiz haftasonu 27-28 Eylül'de KPSS'ye girdiler. Bu sınav sonuçlarının da dün itibariyle açıklandı. Bundan sonra sıra artık puanları kullanarak meslek sahibi olmak için tercih yapacaklar...