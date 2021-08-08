2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları’nın 3. Oturumu bugün gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınav merkezlerine geldi. İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarında sınava katılacak adaylara 120 soru yöneltilecek. Peki, KPSS 3. Oturum ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavları 3. oturum ne zaman bitecek? KPSS’den en erken saat kaçta çıkılır? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi Sınavları’nın 3 oturumu bugün yapılacak. İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarında sınava katılacak adaylar bugün KPSS’de ter dökecek. Peki, KPSS 3. Oturum ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavları 3. oturum ne zaman bitecek? KPSS’den en erken saat kaçta çıkılır? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar…

KPSS 3. OTURUM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

8 Ağustos'ta saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

COVİD ÖNEMLERİ ALINDI!

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS Alan Bilgisi Sınavları öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.