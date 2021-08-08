KPSS Alan Bilgisi oturumları tamamlandı! Gözler 16 Eylül’e çevrildi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1 ve 2'nci oturumu ile bilikte 3’üncü oturumun tamamlanmasıyla birlikte pek çok aday, KPSS soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih…

Milyonlarca adayın katıldığı 2021 KPSS ’de Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. 81 il merkezinde uygulanan KPSS Alan Bilgisi Sınavları’nın 1 ve 2'nci oturumu ile bilikte 3’üncü oturumun tamamlanmasıyla birlikte gözler soru ve cevap kitap çığı ile sonuçlar için ÖSYM’ye çevrildi. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. 7 Ağustos’ta yapılan sabah ve öğleden sonra yapılan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1 ve 2'nci oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120'şer soru yöneltilirken, 150 dakika süre tanındı.

Bugün de son olarak 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.

KPSS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI!

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS Alan Bilgisi Sınavları öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yaptı. Ayrıca buralar dezenfekte edildi.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verildi. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava alındı.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava girdi. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlara ilişkin KPSS soru ve cevap kitapçıkları 1-2 gün içerisinde resmi sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. KPSS soru ve cevaplarının Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.