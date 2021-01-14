KPSS 2020/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuc.osym.gov.tr üzerinden KPSS 2020/2 tercih-yerleştirme sonuçlarını sorgulama ekranı

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS tercih sonuçları merakla beklenirken, 30 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak tarihine kadar devam eden KPSS tercihleri ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada, “30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

KPSS 2020/2 TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI

452 bin 180 kişi tercih yaptı

Toplam 452 bin 180 kişinin tercih işlemini gerçekleştirdiği süreçte, lisans düzeyinde 1.106, ön lisans düzeyinde 476, ortaöğretim düzeyinde ise 95 kişi yerleşti.

En küçük yerleştirme puanları açıklandı

Ortaöğretim düzeyinde en küçük yerleştirme puanı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA - Merkez TEKNİSYEN kadrosuna 72,21153 puanla,

Ön lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ - SİVAS -Taşra HEMŞİRE kadrosuna 64,44963 puanla,

Lisans düzeyinde en küçük yerleştirme puanı İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - ERZURUM - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ kadrosuna 67,03367 puanla gerçekleşti.

Yerleştirmenin yapılması

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.