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KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında toplandı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA) |  30 Mart 2021 Salı - 16:21 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 16:21

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıda, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ele alındı.


Bakan Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları yer aldı.
 
Toplantıda, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ele alındı. Toplantı, basın mensuplarının görüntü aldıktan sonra basına kapalı olarak gerçekleşti.
 

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