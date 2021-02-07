07 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5130 -0.44
USD 7,0580 -1.09 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Köyde korkunç anlar! Ayı saldırdı, köpekler kurtardı

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 1:01 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 1:01

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.


Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı.
 
Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B.  vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
 
Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

Kastamonu Pınarbaşı ayı saldırısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.