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Kovid-19 vakaları artıyor, kısıtlamalar geri geliyor

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 16:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında tekrar artış eğiliminin görüldüğü birçok Avrupa ülkesinde, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.


Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen Avrupa ülkelerinde Kovid-19  vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi, hükümetleri yeni tedbirler almaya  yöneltti.
 
Birçok Avrupa ülkesi, Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta  varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni  önlemler açıkladı.
 
Almanya'da Kovid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış  olabileceği uyarısı yapıldı
Almanya'da temmuz başında 1000'in altında seyreden vaka sayıları, 14  Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı.
 
14 Temmuz'da 1548 olarak tespit edilen vaka sayısı 21 Temmuz'da 2 bin  203'e çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
 
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da artış gösterdi.
 
Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu  sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, 23 Temmuz'da da 13,2'ye yükseldi.
 
Söz konusu artışın, ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta  varyantından kaynaklandığı belirtildi.
 
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantının yeni vakalardaki  oranının yüzde 84'e çıktığını bildirildi.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19 vakalarının artmasının  endişe verici olduğunu söyledi.
 
Mesafe ve maske kullanma gibi tedbirlere uyulmasının büyük önem  taşıdığını vurgulayan Merkel, aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin anahtarı  olduğuna dikkati çekerek halkı aşı olmaya çağırdı.
 
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19 vakalarında gelecek  aylarda ciddi artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.
 
RKI, vakaların sonbahar ve kış aylarında artabileceği uyarısı yaparak  hükümetin önlemler almasını istedi.
 
Haftalık 10 bin kişide görülen yeni vaka sayılarına işaret eden Spahn,  "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de  800'ü aşar." ifadesini kullandı.
 
Öte yandan ülkede her eyalet Kovid-19 önlemlerini kendisi belirliyor.  Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayılarının 35'in üstünde bölge bulunmadığı  için sert tedbirler gevşetildi.
 
İç mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve mesafenin kuralına  uyulmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takma zorunluğu devam ediyor.
 
Ayrıca, Kovid-19 salgınındaki durumu görüşmek için ağustos sonunda  planlanan ve Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yer aldığı toplantının,  vakaların artmasından dolayı ağustos başına alınabileceği konuşuluyor.
 
Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 406 bin 782 kişiye  Kovid-19 aşısının ilk dozu, 40 milyon 367 bin 107 kişiye de ikinci dozu yapıldı.  Böylelikle, halkın yüzde 60,6'sına Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 48,5'ine de  ikinci dozu uygulanmış oldu.
 
Belçika'da temmuz başında vakalar yeniden artışa geçti
Belçika'da 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın  tedbirleri ile aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, hükümet tedbirlerin çoğunu  mayıs ve haziranda gevşetmişti. Temmuz başında ise vakalar yeniden artış  gösterdi.
 
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük  ortalamasına göre, 15-21 Temmuz haftasında yeni vaka sayısı yüzde 19 yükselerek  1407 olarak kaydedildi.
 
Yüzde 18'lik artışla günlük ortalama 72 bin 692 test yapılırken  bunların yüzde 2,1'i pozitif çıktı.
 
Hükümet, 13 Ağustos'tan itibaren bir kişinin tam aşılı, hastalığı  geçirmiş ve iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olup olmadığına ilişkin  bilgileri gösteren bir tür bilet dağıtmaya başlayacak. Belçikalılar, etkinliklere  bu biletle katılabilecek.
 
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine  göre de Avrupa Birliği (AB) içinde en çok aşılama yapan 3'üncü ülke olan  Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 82,7'si aşının ilk dozunu aldı, yüzde 62,7'si  ise tam aşılandı.
 
Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları sertleştirdi
Yunanistan'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle  aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda  yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
 
Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli  olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu  getirildi.
 
Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı  zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı  belirtiliyor.
 
Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor  salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece  aşılı kişilerin girişine izin veriliyor. Restoran, kafe ve barların kapalı  alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa  alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları  kesilmesi öngörülüyor.
 
Öte yandan Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasının etkisiyle Ege  adalarında Kovid-19 vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde  kısıtlamalar sertleştirilirken önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası'nda  tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
 
Adada 26 Temmuz Pazartesi'ye kadar sürecek tedbirler kapsamında  ayrıca, özel ya da kamuya ait alanlarda gerçekleştirilen törenlerde 20'den fazla  kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Restoran ve kafe gibi eğlence yerlerinde de  24 saat boyunca müzik yasağı uygulanıyor.
 
Mikonos'ta, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle işletme sahipleri ve  turistler büyük şaşkınlık yaşarken adada binlerce rezervasyonun iptal edildiği,  yasaklardan etkilenen yabancı turistlerin adadan ayrıldığı bildirildi.
 
Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 2 bin 854 Kovid-19 vakası kaydedildi, 7 kişi salgın nedeniyle hayatını  kaybetti.
 
11 milyon nüfuslu Yunanistan'da salgının başından bu yana 471 bin 894  vaka, 12 bin 882 Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edildi.
 
Ülkede halkın yaklaşık yüzde 44'ü aşı sürecini tamamladı.
 
Vaka sayılarının arttığı Avrupa ülkelerinde tedbirler  sertleştirilirken İngiltere kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere'de son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına rağmen dört  aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz'da  kaldırıldı.
 
Ülkede normalleşme tarihi olarak duyurulan ve İngiltere Başbakanı  Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre  olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın özellikle  toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda hala maske takılması tavsiye ediliyor.
 
Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya  gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve  barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama  kaldırıldı.
 
Uzmanlar ise Delta varyantının Kovid-19 vakalarının yüzde 99'unu  oluşturduğu İngiltere’de, kısıtlamaların kaldırılmasıyla söz konusu varyantın  "üçüncü dalga"yı körükleyeceğinden endişe ediyor.
 
Aralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının yer aldığı 122  uluslararası bilim insanı, tıp dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mektupta,  İngiltere'nin Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma planını kınadı ve bunu "tehlikeli  ve etik olmayan bir deney" olarak niteledi.
 
İngiltere ve Galler'de Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Kovid-19  uygulamasını kullanan 600 binden fazla kişiye de temaslı oldukları gerekçesiyle  kendini tecrit etmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gönderildi.
 
Çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin,  tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri  etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.
 
Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle  ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.
 
Öte yandan Başbakan Boris Johnson ile İngiltere Maliye Bakanı Rishi  Sunak, 17 Temmuz'da Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid  Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle 26 Ağustos'a kadar karantinada kalacak.
 
Ülkede, son 24 saatte 36 bin 389 Kovid-19 vakası tespit edildi, 64  kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 637 bin  975'e çıktı.
 
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede, Kovid-19 aşısının  ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 476 bin 845'e ulaşırken bunlardan 36  milyon 762 bin 646'sına ikinci doz aşı yapıldı.
 
Avusturya'da eğlence mekanlarının yeniden hizmete girmesiyle  Kovid-19 vakaları artışa geçti
Ülkede haziran sonu itibarıyla 50'nin altına gerileyen günlük vaka  sayıları özellikle gece hizmet veren eğlence mekanlarının yeniden hizmete  girmesiyle artış gösterdi. Günlük vaka sayılarının 400'e çıktığı ülkede, virüse  yakalananların büyük çoğunluğunda Delta varyantı görülüyor.
 
Vaka sayılarındaki artışa rağmen önlemleri kaldırmayı sürdüren hükümet  son olarak 22 Temmuz'da toplu taşıma, günlük ihtiyaçların giderildiği market,  banka, postane gibi kapalı alanların dışında kalan alışveriş merkezleri ve iş  yerlerinde maske kullanma zorunluluğunu kaldırdı.
 
İktidarın aldığı son karara karşı çıkan Viyana eyaleti, maske  zorunluluğunun bu bölgede bütün kapalı alanlarda süreceğini açıkladı.
 
Ülkede aşı yaptırmış ya da iyileşmiş veya test yaptırmış kişilerin  restoran, hotel, kültürel etkinlikler, kişisel bakım hizmetlerinden  faydalanmasına izin veriliyor.
 
Kovid-19 sınırlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Avusturya'da  5 milyon 200 binin üzerinde kişi ilk doz aşısını yaptırırken her iki dozu  yaptıranların sayısı ise 4 milyon 235 binin üzerine çıktı.
 
Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da aşı zorunluluğu  bulunmazken her iki doz aşı yaptıranların oranının ise yüzde 53'ün üzerinde  olduğu tespit edildi.
 
Son 24 saatte 392 vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 655 bin  589'a yükselirken ölü sayısı ise 10 bin 730 olarak kayıtlara geçti.
 
İtalya'da vakalar temmuz ayında hızla artmaya başladı
Ülkede temmuz ayı başında 1000'in altında seyreden günlük Kovid-19  vakaları 22 Temmuz itibarıyla 5 binin üzerine yükseldi.
 
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının ülkede haftalık  gidişatına dair açıkladığı son haftalık raporunda, ülkede Delta varyantının  yayılmaya devam ettiği, salgında yeni vakaların genç yaş gruplarından çıktığı  belirtildi.
 
Bunlara ek olarak; İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de şampiyon  olması ve 11-12 Temmuz’da bu şampiyonluğun kalabalıklar halinde kutlanması vaka  sayılarının tırmanmasına yol açan güçlü etken olarak gösteriliyor.
 
Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik  faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart  koşacak şekilde çerçevesini belirlediği "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan  itibaren devreye alacak.
 
Buna göre, ağustostan itibaren ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı  yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil  Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar  için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.
 
“Yeşil Geçiş” belgesi olmayanlar, restoran ve kafe gibi yerlerin iç  mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri  (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller,  fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına  giremeyecek.
 
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de  başladığı ülkede bugün itibarıyla 64 milyon 122 bin 110 doz aşı uygulandı. Tüm  aşıları tamamlananların sayısı 29 milyon 198 bin 814 oldu. Ülkede tüm aşıları  tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 54,06 oldu.
 
İspanya’da günlük vaka sayısı 30 binin üstünde seyrediyor
İspanya Sağlık Bakanlığının 23 Temmuz'da açıkladığı son verilere göre,  son 24 saatte 31 bin 171 yeni vaka kaydedildi. Ülkede dün günlük 30 bin 587 vaka  tespit edilmişti.
 
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 429'a  ulaştı.
 
Vaka artışları karşısında bölge yönetimleri yerel düzeyde önlemler  almaya başladı. Katalonya ve Valensiya bölgelerinde daha fazla belediyede gece  sokağa çıkma yasağı getirilirken Galiçya bölgesinde ise bar ve kafelerin kapalı  mekanlarına girişte aşı belgesi ya da negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunulması  şartı getirildi.
 
Murcia Bölgesel Yönetimi de farklı hanelerden en fazla 10 kişinin bir  araya gelmesine yönelik karar aldı. Söz konusu karar, 3 Ağustos’tan itibaren  uygulanacak.
 
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de  başladığı İspanya'da dün itibarıyla 55 milyon 930 bin 113 doz aşı uygulandı. Tüm  aşıları tamamlananların sayısı 25 milyon 398 bin 978'e ulaştı.
 
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları hızlı şekilde artmaya başladı
Fransa'da Kovid-19 salgınında 3. dalganın başlamasıyla şubattan  itibaren ülke kapanmaya gitti, ardından vaka sayılarının azalmasıyla mayıs  ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı  olarak kaldırıldı.
 
Bununla birlikte, konser ve benzeri binlerce kişinin katıldığı  etkinliklere giriş için Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe konuldu.
 
Delta varyantına bağlı olarak temmuz başında vaka artışının  gözlemlenmesiyle hükümet, salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım  evi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirme ve yürürlükteki "sağlık  ruhsatı" uygulamasını sosyal hayatını geneline yayma kararı aldı.
 
Ulusal Meclis'te kabul edilen yasayla, Fransa'da 50'den fazla kişinin  bulunduğu tüm sosyal etkinlik ve kapalı mekanlara girişte, toplu taşıma  kullanımında Kovid-19 aşısı olduğunu belgeleyen veya son 48 saatte yapılmış  negatif PCR testi sonucu gösteren ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp  iyileştiğini kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu başladı.
 
İşletmelerinin işverenlerine, Kovid-19 ruhsatı göstermeyen  çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, göstermemekte ısrar ederse 2 ay sonunda  işten çıkarma yolunu açan uygulama, 30 gün içerisinde 3 defa ruhsat kontrolü  yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para  cezasını da öngörüyor.
 
Aşı zorunluluğu ve Kovid-19 ruhsatı, ülkenin birçok kentinde  düzenlenen gösterilerde yüzbinlerce kişi tarafından protesto edildi.
 
Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi  sayısı son 24 saatte 21 bin 493 artışla 5 milyon 955 bin 3'e yükseldi. Son 24  saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı  111 bin 616'ya çıktı.
 
Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin  tedavisine devam ediliyor.
 
Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,7'ye  yükseldi.
 
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık  2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 474 bin  866'ya ulaştı, 32 milyon 790 bin 372 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı  uygulandı. Toplamda 68 milyon 800 binden fazla doz aşı yapıldı.
 
Macaristan'da 1 Ağustos itibarıyla üçüncü doz aşı randevusu  alınabilecek
Yaklaşık 9,7 milyon nüfuslu Macaristan'da Kovid-19 karşı iki doz aşı  uygulanan kişi sayısı 5 milyon 588 bini geçti.
 
Yüksek aşılanma oranı ve düşük vaka sayısı nedeniyle ülkede 2  Temmuz'da kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
 
Ülkede toplu taşıma, market ve diğer kapalı alanlarda hizmet verilen  yerlerde maske zorunluluğu uygulanmazken sadece hastane ve sosyal kurumlarda  maske takma zorunluluğu devam ediyor.
 
Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilen ülkede, 1 Ağustos  itibarıyla üçüncü doz Kovid-19 aşısı için randevu alınabilecek.
 
Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte  85 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 809 bin 101'e yükseldi. Ülkede  virüs nedeniyle bugüne kadar 30 bin 20 kişi hayatını kaybetti.
 
Bosna Hersek'te aşı sırasını bekleyemeyen vatandaşlar Sırbistan'da  ücretsiz aşı oluyor
Aşı tedarikinde ve aşılama faaliyetlerinde geciken Bosna Hersek'te,  nüfusun yalnızca yüzde 5'i aşılandı. Yetkililer aşı zorunluluğu getirmeyi  planlamadıklarını açıklarken, aşı sırasını bekleyemeyen vatandaşlar komşu ülke  Sırbistan'da ücretsiz aşı olma imkanından faydalanıyor.
 
Karadağ'da vaka sayılarından artış nedeniyle gece kulüpleri  kapatıldı
Nüfusun yüzde 23,7'sinin aşılandığı Karadağ'da, vaka sayısı 100 bin  865'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 624'e  ulaştı.
 
Ülkede son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gece  kulüplerinin 2 Ağustos'a kadar kapatılmasına karar verildi.
 
Sırbistan'da üçüncü doz aşı uygulamasına gidilmesi bekleniyor
Nüfusun yüzde 38,2'sinin aşılandığı Sırbistan'da üçüncü doz aşı  uygulamasına ilişkin kararın 1 Ağustos'ta verilmesi beklenirken hükümet, 24  Temmuz'dan itibaren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke vatandaşının,  ülkeye Kovid-19'u atlattıklarına ilişkin belgeyle girebileceğini duyurdu.
 

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