Kovid-19'a yakalanan hemşire böyle uyardı

Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi hemşiresi İlkay Şahin, AA muhabirine, baş ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hemen evde 15 günlük karantina sürecinin başladığını belirten Şahin, kendisiyle aynı dönemde 2 yaşındaki oğlunun da hastalığa yakalandığını ifade etti.

Şahin, oğlunda sadece hafif ateş şikayeti olduğunu aktararak, "Eşim ve 3 yaşındaki diğer oğlum hastalığı geçirmedi. Müthiş bir baş ağrısı ve ardından nöbet şeklinde titreme ve ateş oldu. Eklem, kas ve kemiklerimde ağrılarım oldu, 10 gün kadar sürdü. İlaçla geçmeyecek tarzda, müthiş derecede eklem ve kas ağrılarım oldu." diye konuştu.

Hastalığı evinde atlattığını belirten Şahin, "Bu süreçte kendimden daha çok oğlum için endişelendim. Herkes Kovid-19 tedbirlerine uymalı." ifadesini kullandı.