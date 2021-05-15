15 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kovid-19'a yakalanan hemşire böyle uyardı

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:41

Adana'da yakalandığı Kovid-19'u küçük çocuklarına da bulaştıran hemşire İlkay Şahin yaşadıkları zorlukları anlattı.


Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi hemşiresi İlkay Şahin, AA muhabirine, baş ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
 
Hemen evde 15 günlük karantina sürecinin başladığını belirten Şahin, kendisiyle aynı dönemde 2 yaşındaki oğlunun da hastalığa yakalandığını ifade etti.
 
Şahin, oğlunda sadece hafif ateş şikayeti olduğunu aktararak, "Eşim ve 3 yaşındaki diğer oğlum hastalığı geçirmedi. Müthiş bir baş ağrısı ve ardından nöbet şeklinde titreme ve ateş oldu. Eklem, kas ve kemiklerimde ağrılarım oldu, 10 gün kadar sürdü. İlaçla geçmeyecek tarzda, müthiş derecede eklem ve kas ağrılarım oldu." diye konuştu.
 
Hastalığı evinde atlattığını belirten Şahin, "Bu süreçte kendimden daha çok oğlum için endişelendim. Herkes Kovid-19 tedbirlerine uymalı." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Kovid-19 korona corona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.