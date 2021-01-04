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Koronavirüsün daha hızlı yayılan türü bir ülkede daha tespit edildi!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 21:24 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 21:25

Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.


Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.
 
 
Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.
 
 
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
 

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