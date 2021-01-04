Koronavirüsün daha hızlı yayılan türü bir ülkede daha tespit edildi!

Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.