Koronavirüste yeni mutasyon! O ülkeye de sıçradı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs son günlerde varyantlar ile gündemde. Filipinler'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü. Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un varyantı olan "Lambda'ya" rastlandığı belirtildi.

Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu kaydedilen açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru 'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Bilim insanları Lambda'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Ancak işleri oldukça zor.

Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor.