Koronavirüs akıllı bileklik nedir? 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Salgın süresince sorumsuzluk göstererek risk oluşturan kişiler için akıllı bileklik uygulamasının gündeme geldiğini belirtti. Bakan Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı benzer bileklik uygulamaları olacaktır. Bir salgınla mücadele herhangi bir hastalığa karşı verilen mücadele gibi değildir. Salgın hastalığını toplum olarak yaşıyoruz. Bu çapta sorunlar devletlerin stratejisini mecburi kılar. Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın hastalığın tespit ve tedavisinde örneği dünyada görülmeyen bir gayret içerisinde olduğunu biliyoruz.’’ İfadesini kullandı.

KORONAVİRÜS AKILLLI BİLEKLİK UYGULAMASI NEDİR?

Uygulamanın hayata geçtiği illerden olan Karabük'te akıllı bileklik uygulamasıyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bilgiler verdi. Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, semptom olmayan ve hastalığı hafif seyreden hastalarda ciddi bir artış olduğunu söyledi. Birçok hastanın evlerinde takip edildiğini ifade eden Sarı, "Hastaneye yatış sayısı oldukça az. Hastalarımızın çoğunluğunun evde takip ediliyor olması nedeniyle izolasyondaki vatandaş sayımız oldukça arttı. İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip amacıyla hem filyasyon ekiplerimiz belli günlerde evlerinde ziyaret ediyor ve hastalıkların seyrini inceliyorlar hem de kolluk kuvvetlerimiz onları evlerinde kontrol ediyorlar. Ancak kolluk kuvvetleri kontrolü yaptıktan sonra veya filyasyon ekiplerimiz evden ayrıldıktan sonra bazı vatandaşlarımızın sosyal hayata karıştıklarını, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri yönünde bize ihbarlar gelmeye başladı. Bunun üzerine 'nasıl bir çalışma yapabiliriz?' diye düşündük. Arkadaşlarımızın önerisiyle hastanelerde kullandığımız tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalarımıza takılmasına karar verdik" dedi.

Bu önerinin Karabük Valisi Fuat Gürel'e iletildiğini ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ile karar altına alındığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

" 1 Eylül itibari uygulama aldığımız bileklerden kırmızı renkli olanları pozitif hastalarımıza, mavi olan bileklikleri de temaslı hastalarımıza takmaya başladık. Bu bileklikler hastanemizde kullanılan bileklikler. Bu bilekliğinin özelliği tek kullanımlık olması. Bir kez hastanın bileğine taktığınızda tekrar açılması durumunda takılması mümkün değil. Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda şunu belirttik; izolasyon süresi boyunca bu bileklik hastamızın veya temaslının bileğine takılı kalacak. Evine giden filyasyon ekipleri ya da kolluk kuvveleri hastamızın veya temaslının kolunda bunları görmeyecek olursa 3 bin 150 lira Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai müeyyide uygulanacak."



Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta korona virüs (Covid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için başlatılan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" kapsamında karantinadaki 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'te uygulamaya konulan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" örnek olarak gösterilirken, tüm Türkiye'de yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.