09 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.029 0.40 EURO 4,7060 -0.10
USD 3,8230 0.03 ALTIN 162,150 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkutan manzara!

09 Mart 2018 Cuma - 9:57 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 9:57

İngiltere’de deniz sıcaklığındaki üç derecelik düşüş denizkestaneleri, balıklar ve ıstakozlardan oluşan on binlerce deniz canlısının kıyıya vurmasına yol açtı


Bir haftadır Sibirya kaynaklı aşırı kar yağışları ve şiddetli rüzgârlarla boğuşan İngiltere'de sahil kenarlarına gidenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kent, Norfolk ve Yorkshire kıyılarına vuran on binlerce ölü deniz canlısı görenleri korkuttu. Kent sakinleri "Binlerce ölü denizyıldızının yanında yengeçler, denizkestaneleri, ıstakozlar ve balıklar var. Denizyıldızlarının çoğu ölüydü ancak ıstakozlar ve bazı yengeçler canlıydı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Sahildeki görüntü şok edici ve üzücüydü" diye konuştu.
 
İngiltere merkezli Wildlife Trusts vahşi yaşam derneğinin Yorkshire yetkilisi Bex Lynam, olayın düşük hava sıcaklarından kaynaklandığını kaydetti. Geçen hafta deniz suyu sıcaklığında kaydedilen üç derecelik düşüşün deniz canlılarının aktivitesinin azalmasına sebep olduğunu söyleyen Lynam, "Bu onları korunmasız yapıyor. Büyük dalgalar, onları karaya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

ingiltere sahil balık ıstakoz denizkestaneleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.