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Korkunç ölüm! Balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandı

Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA) |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 16:25

Adana’da evde parke zeminde ayağı kayınca balkon kapısına çarpmasıyla kırılan camların boğazına saplandığı 55 yaşındaki Melik Ejder Çamur, hayatını kaybetti.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde, apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Müteahhit olan 2 çocuk babası Melik Ejder Çamur, evde eşiyle birlikte kahvaltı hazırlamaya başladı. Bir süre sonra balkona yönelen Çamur, parke zeminde ayağı kayınca cam kapıya çarptı.
 
 
Bu sırada kırılan camlar, Çamur'un boğazına saplandı. Çamur, kanlar içinde yere yığılınca eve sağlık ekibi çağırıldı. Çamur'un, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Melik Ejder Çamur’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
 
 

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