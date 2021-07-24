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Korkunç olay! Para vermeyen anne, baba ve ağabeyine kurşun yağdırdı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:37 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 22:37

Şanlıurfa'da Mehmet Hamdi B. (26), kendisine para vermeyen babası ile kavgayı ayırmak isteyen anne ve kardeşini tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Hamdi B., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.


Olay, akşam saatlerinde Şairnabi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Hamdi B., babası İbrahim B. (64) ile kendisine para vermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Hamdi B., belindeki tabancayı çıkarak önce  babası İbrahim B.'yi, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen ağabeyi İbrahim Halil (30) ve annesi Hacer B.'yi' (40) tabancayla ateş ederek yaralandı. Mehmet Hamdi B. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Polis, olay yerinde kaçan Mehmet Hamdi B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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