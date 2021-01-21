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Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak! Aranan şartlar ve başvuru formu…

21 Ocak 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 13:05

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 50 zabıta memuru alımı için ilan açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru alımı yapacak.


Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memur alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi  olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, ön lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun, B sınıfı sürücü belgesine  sahip, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen alanlardan  yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla  belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince, ön lisans programlarının Mahalli  İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) ve Yerel Yönetimler bölümlerinden mezun olan  adaylar arasından 50 zabıta memuru istihdam edilecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre  olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az  ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların, 22-26 Şubat  tarihleri arasında  "http://www.konya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda  doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte  Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen  müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular  geçersiz sayılacak.

KONYA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

 

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