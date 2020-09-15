Konut satış rakamları açıklandı!

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde bu yıl satılan konut sayısında "1 milyon" sınırı Ağustos ayında aşıldı. Ağustos ayında satılan 170 bin 408 konut ile birlikte, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 42.6 artışla toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263.7 artarak 473 bin 114 adete, diğer satış türlerinde ise yüzde 6.3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 11.2 artarak 317 bin 832'ye, ikinci el konut satışları da yüzde 63.3 artarak 706 bin 702'ye yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 adete çıktı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 122.6 artarak 76 bin 19'a yükseldi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44.6 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları da aynı dönemde yüzde 23.6 artarak 94 bin 389'a çıktı. Bu dönemde ilk kez satılan konut sayısı yüzde 28.3 artarak 52 bin 123'e yükseldi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30.6 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 69.2 artarak 118 bin 285'e yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 8.0 artarak 3 bin 893'e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya , 288 konut satışı ile Ankara , 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi.

Buna karşılık, Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık bazda yüzde 24.7 azalarak 20 bin 896'ya geriledi.

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak , 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi. (Grafik - Tablo)

Türkiye genelinde, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 42.6 artışla toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.