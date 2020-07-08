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Konut kredisi faiz oranları düştü! Bankalar...
Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyelere ulaştı. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte her gün binlerce ev satın alınıyor. Bazen emlakçılarda satın alınacak ev bile bulunamıyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da faizlerini düşük tutmaya çalışıyor. İşte konut kredisinde en uygun şartları sunan bankalar...
Ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından verilen konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu.