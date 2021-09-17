Komiser yardımcılığı sınavı konuları ve merkezleri! PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz ay yapılan açıklamada 1000 kişilik komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyurulmuş, alımlara ilişkin başvuruların da 19 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilmişti. Başvurularını yapan adaylar 1000 Komiser yardımcısı sınavının ne zaman olacağını hangi konular çıkacağını araştırıyordu. Komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, PAEM 1000 Komiser yardımcısı sınavı ne zaman? Komiser yardımcılığı sınav konuları nelerdir, hangi merkezlerde yapılacak?

PAEM komiser yardımcısı alımına ilişkin sınav detayları belli oldu. Fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurlar arasından (925) erkek (75) kadın alımının yapılacağı sınavın tarihi, nerede olacağı netleşti. PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede olacak? Komiser yardımcılığı sınavı konuları ile sınav saati ve sınavın yapılacağı merkezler…

KOMİSYER YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI BELLİ OLDU!

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)

c) Ceza Hukuku (%10)

d) Anayasa Hukuku (%10)

e) İdare Hukuku (%10)

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

g) İnsan Hakları (%10)

h) Genel Kültür (%10)

. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır.

. Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

.Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.

. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan ala

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Sınav tek oturum halinde 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 27 Ekim'de açıklanacak.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (on bir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.