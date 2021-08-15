15 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.22 EURO 10,0630 0.00
USD 8,5190 -0.26 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kocaeli'de komşu dehşeti! Annesiyle birlikte öldürdü

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),(DHA)  |  15 Ağustos 2021 Pazar - 18:11 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 18:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Hakan Y. annesi Tülay Y. ile tartıştıkları komşularını bıçakladı. Olayda A.A. hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.


Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
 
- KOCAELİnin 
Olay, saat 16.30 sıralarında Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçakla komşuları A.A., eşi F.A. ile çocukları M.A. ve B.A.yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere götürerek tedavi altına aldı. A.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi F.A. ve çocukları M.A. ile B.A.'nın tedavileri devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Kocaeli Gebze komşu bıçak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.