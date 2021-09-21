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KOAH hastası eşi için yaptı! Şimdi 5 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Televizyonda gördü, KOAH hastası eşi için 5 yıl önce üretmeye başladı. İlk 30 kilo ile başlamıştı, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Artık 5 ton üretime kadar ulaştı.
Bartın Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy’un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.