KKTC'den Rum yönetimine yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs müzakerelerinin devamı konusunda Rum lider Anastasiadis’in gerçek niyetinin ne olduğunu anlamak amacıyla kendisiyle yüz yüze buluşmayı istediğini bir çok kez ifade ettiğine dikkati çekti.

Sözcü Burcu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile son toplantısında da her iki tarafa uygun bir tarihte bu buluşmaya hazır olduğunu iletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Olumsuz algı yaratmaya yönelik ve gerçek dışı açıklamaların kimseye bir faydası olmadığını belirten Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis ile sosyal içerikli buluşmayı reddettiği" şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve her iki tarafa da uygun bir tarih saptanması için diyaloğun sürdürüleceğini kaydetti.