KKTC'deki tüm camilerde harekatın zaferle sonuçlanması için dua edilecek

KKTC'de tüm camilerde harekatın zaferle sonuçlanması için sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak ve dua edilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye 'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak ve dua edilecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih Suresi'nin okunacağını duyurdu.

Atalay ayrıca Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk milletinin bekası için dua edileceğini bildirdi.