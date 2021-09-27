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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Her fırsatı kullanacağız

27 Eylül 2021 Pazartesi - 23:31 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 23:45

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız.' dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını  korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi. 
 
Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum  Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
 
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, AA muhabirinin,  görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi: "İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi  umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün  içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel  Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik  ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk  halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı  kullanacağız."
 

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