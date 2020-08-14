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KKKA aşısında sona doğru

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 16:30 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 17:00

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.


Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, yeniden Cumhuriyet  Üniversitesi rektörlüğüne atanan Yıldız, makamında düzenlediği basın  toplantısında, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti.
 
Şehre ve ülkeye hizmet edecek olmanın mutluluğunu bir kez daha  yaşadığını belirten Yıldız, "Cumhuriyet Üniversitesini önümüzdeki yeni dönemde,  dört yıldır sergilediğimiz yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle, niceliksel  büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürecek çalışmalar ve uluslararasılaşma  faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti  içerisinde olacağız." dedi.
 
Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren değil,  topluma değer üreten bireyler yetiştiren ve 2023 yükseköğretim hedeflerini  önceleyen bir üniversite olacaklarını aktaran Yıldız, "Devletimizin içeride ve  dışarıda vermiş olduğu milli mücadelede bizler de üniversite olarak üzerimize  düşen vazifenin idrakiyle hareket edeceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda başımızı  öne eğdirmesin, yüzümüzü kara çıkartmasın, hak ve adaletten, hakkaniyetten  ayırmasın." diye konuştu.
 
"KKKA aşısı eylülde insanlar üzerinde denenecek"
 
Yıldız, gazetecilerin, KKKA aşı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine  şunları kaydetti:
"Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika'da maymunlar üzerinde  denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler  yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas'ta olması için şu anda  uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar  yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek  vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız."
 

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