Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
15 Eylül 2020 Salı - 13:23 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 13:28
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.