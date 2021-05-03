Kızılay'dan hane başı 500 TL yardım! Kızılay yardımı kimlere veriliyor?

Türk Kızılay'ı Ramazan ayı yardımları kapsamında Türkiye genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 206 bin aileye hane başı 500 TL yardım yapıyor. Ailelere yapılan nakit desteği Ramazan boyunca peyderpey ödeniyor. Peki, Kızılay 500 TL yardım başvurusu alınıyor mu? Kızılay yardımı kimlere veriliyor? Kızılay yardım kartı nasıl alınır? Kızılay yardım başvurusu yapılıyor mu? İşte Kızılay 500 TL yardım ile ilgili detaylar...

Türk Kızılay 'ı Ramazan yardımları kapsamında 206 bin aileye hane başı 500 TL yardım yapıyor. Türk Kızılay'ı devletin ilgili kurumları ile istişareler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere hane başı yardım yapılmasını kararlaştırdı. Peki, Kızılay 500 TL yardım başvurusu alınıyor mu? Kızılay yardımı kimlere veriliyor? Kızılay yardım kartı nasıl alınır? Kızılay yardım başvurusu yapılıyor mu? İşte Kızılay 500 TL yardım ile ilgili detaylar...

KIZILAY YARDIM BAŞVURUSU ALINIYOR MU?

Alınan bilgiye göre, Kızılay Ramazan ayı yardımları kapsamında hane başı 500 TL yardım dağıtıyor. Kızılay'dan alınan bilgiler şu şekilde:

"Ramazan yardımlarımız kapsamında daha önce devletin ilgili kurumlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Türkiye genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 206 bin aileye hane başı 500 TL yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Ailelere yapılacak nakit desteği Ramazan ayı boyunca peyderpey ödenmektedir. Aileler daha önce belirlendiği için şu anda bir başvuru alınamamaktadır. Ancak şube ve temsilciliklerimiz aracılığyla illerimizde gıda, giyim vb. alanlarda 'ayni' yardımlarımız devam etmektedir."