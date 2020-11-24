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Kız kardeşine 30 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu

24 Kasım 2020 Salı - 16:41 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 16:41

Esra Erol’da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha gerçekleşti.Hayat hikâyesini gözyaşları içinde anlatan Oğuzhan Gürbüz, 30 yıldır görmediği kardeşine Esra Erol sayesinde kavuştu.


Isparta’da yaşayan Oğuzhan Gürbüz hiç görmediği annesi ve kız kardeşini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.
 
Bir yaşındayken ailesi tarafından yurda verilen ve epilepsi hastası olan Gürbüz, gözyaşları içinde “küçük yaşta felç geçirdiğini ve bu süreçte hep yalnız olduğunu, aile sıcaklığı aradığını” ifade etti. Kısa süre içinde hiç görmediği kız kardeşi Seda Gürbüz’e ulaşan Esra Erol ise Oğuzhan’a müjdeli haberi verdi.
 
Oğuzhan ve kız kardeşi Seda, 30 yıl sonra birbirine Esra Erol’da kavuştu. Stüdyoda ise duygu dolu anlar yaşandı. Öte yandan Oğuzhan Gürbüz hiç görmediği annesi Güneş’in fotoğrafını ilk kez Esra Erol’da gördü. 
 

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