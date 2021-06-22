22 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.399 0.00 EURO 10,4300 -0.26
USD 8,7570 -0.15 ALTIN 502,690 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, dehşeti yaşadı!

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) |  22 Haziran 2021 Salı - 9:29 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 9:33

Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yapan 26 yaşındaki Erdal Yılmaz kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yılmaz kalçasından yaralandı.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
 
Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz’ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
2029954bd084ce8c4c0a439b56a8f433.jpg (600×338)
 
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 
8abb1ea7ae0081f92cfa267dfe614678.jpg (600×338)
 
 
ba45bad1f05e36c887fb4d3bcbd0edc4.jpg (600×338)

ETİKETLER

Bursa dehşet pompalı dehşeti Erdal Yılmaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.