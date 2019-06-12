Kız arkadaşının burnunu kırdı, kulak zarını patlattı!

Olay, 26 Mayıs'ta Gönyeli'de meydana geldi. İddiaya göre, Eren G., 'kıskançlık' yüzünden sevgilisi M.K. ile tartıştı. M.K. tartışma sırasında Eren G.'nin elinden cep telefonunu aldı. Eren G. de, buna sinirlenerek M.K.'yi darp etti.

M.K.'nin burnunu kıran ve kulak zarının yırtılmasına neden olan Eren G., “Vahim zarar, ciddi darp” suçlamasıyla gözaltına alındı.