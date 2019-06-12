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Kız arkadaşının burnunu kırdı, kulak zarını patlattı!

DHA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 15:34 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 15:34

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi Eren G. tartıştığı kız arkadaşı M.K.'nın burnunu kırdı, kulak zarını patlattı. Eren G. polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, 26 Mayıs'ta Gönyeli'de meydana geldi. İddiaya göre, Eren G., 'kıskançlık' yüzünden sevgilisi M.K. ile tartıştı. M.K. tartışma sırasında Eren G.'nin elinden cep telefonunu aldı. Eren G. de, buna sinirlenerek M.K.'yi darp etti. 
 
M.K.'nin burnunu kıran ve kulak zarının yırtılmasına neden olan Eren G., “Vahim zarar, ciddi darp” suçlamasıyla gözaltına alındı.
 
Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Eren G.'nin, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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