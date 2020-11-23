Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS'den en az 60 puanla personel alacak!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre ise kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) ilan edilmesiyle birlikte gerekli şartlara sahip olmaları halinde 5 gün içinde "İŞKUR Açık İş İlanlar" bölümünden elektronik ortamda veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sınav, 30 Aralık saat 10.00'da İstanbul -Üsküdar'daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

• En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak.

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P67 puan türünden en az 60 (Altmış) ve daha üzeri puan almak.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)

• 27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha sonraki doğumlular.)

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

• Adli sicil yönünden müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı