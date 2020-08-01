Kısa, öz, sözlü ve hazır Kurban Bayramı mesajları 2020! Anneye, babaya, arkadaşa, akrabaya, sevgiliye kurban bayramı mesajı...

Kurban Bayramı geldi çattı. Corona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafenin önemli olduğu bu günde Kurban Bayramı’nı uzaktan kutlayacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. Anne-babadan uzak, ziyaretlerin kısmen yapılamadığı bu Kurban bayramında ramazan ayında Instagram, Whatsup ve Facebook üzerinden yayınlayacağınız kısa, öz, anlamlı Kurban Bayramı mesajları…

En güzel resimli, uzun, kısa ve anlamlı bayram mesajlarını sevdiklerine göndermek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyor. İslam alemi Kurban bayramını, dualarla, namazlarla ve kestikleri kurbanlarla idrak ederken, bayram coşkusunu sevdikleriyle de paylaşmak Kurban Bayramı kutlama mesajları gönderiyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda camiler ibadetler eda edilecekken, yüz yüze bayramlaşma corona virüs engeline takıldı. Buna bağlı olarak Resimli, uzun, kısa ve anlamlı Cuma ve bayram mesajları ile kutlama sözleri bu sene daha anlamlı oldu. İşte Kurban Bayramı mesajları…

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramınız mübarek olsun...

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim