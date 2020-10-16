Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Bakan açıkladı!

Corona virüs salgınıyla birlikte istihdamı korumak amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi ile ilgili açıklamasında kısa çalışma uygulamasının uzatılacağının sinyalini verdi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte Bakan Selçuk'un Kısa Çalışma Ödeneği ile açıklaması...

Corona virüs sürecinde istihdamı korumak ve işverenin nefes almasını sağlamak amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneğinden 1 milyon çalışan faydalanıyor. Hükümetin yeni istihdam paketini açıklanmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte Kısa Çalışma Ödeneği ile son gelişmeler...

Hükümet, corona virüs sonrasında hem vatandaşa ve hem de iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketini içeren istihdam paketini uygulamaya koyacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam paketinde özellikle corona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk anda devreye alınan kısa çalışma ödeneği ile ilgili de yeni gelişmeler bulunuyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, “Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz” dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.