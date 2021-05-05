Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!

Milyonların gözü kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerinde... Tam kapanma devam ederken nisan ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirğskısa çalışma ödeneği tüm sektörlerde geçerli olmak üzere uzatılmış, kısa çalışma ödeneğinin nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde devam etmesi kararı alınmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.

Milyonlarca işçi ve işvereni kapsayan kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor. Pandemi döneminde istihdamı korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği uzatılmıştı. Daha önce uygulamadan yararlanan işçiler 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yine yararlanabilecekler. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan milyonlarca çalışan ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” dedi.

3 AY DAHA UZATILDI

Geçtiğimiz günlerde açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını söylemişti.

Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını vurgulayan Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi.