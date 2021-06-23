Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı? Eksik primler sonradan ödenebilir mi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte hem istihdamı korumak hem de işverenin yükünü azaltmak amacıyla uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği ile ilgili pek çok kişi emeklilik sürecine etkisi ve eksik primlerin yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili konuları merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır mı? Kısa çalışmadan doğan eksik primler ödenebilir mi? İşte kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilenler...

Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen kısa çalışma uygulaması ekonomik etkileri aza indirmek, hem işvereni hem de istihdamı korumak amacıyla yaklaşık 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik sürecinin nasıl etkilendiği ise emekliliğe kısa süre kalan pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor.

Noyan Doğan, Hürriyet'teki köşesinde kısa çalışma ödeneği ile ilgili okuyucularından gelen soruları yanıtladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EMEKLİLİĞİ UZATIR MI?

Soru: Kısa çalışma ödeneği varken SGK prim ya çok eksik ya da hiç ödenmiyor. Bu emeklilik zamanını ileriye atmakta. Ben bunu ödeyebilmek istiyorum, bu mümkün mü? SGK’ya gidip, ödenmeyen günleri ödeyebilir miyim? Emel T.

Noyan Doğan, "Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar." diyor.

KISA ÇALIŞMADAN DOĞAN EKSİK PRİMLER ÖDENEBİLİR Mİ?

Doğan, kısa çalışmadan doğan eksik primlerin ödenep ödenmeyeceği ilişkin soruya da "İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor." şeklinde cevapladı.