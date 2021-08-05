Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla işçi alacak!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alacak. Başvurular 5 Ağustos'ta yani bugün başladı. Peki, Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı 2021 başvuru şartları!

Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 47 hasta bakımı ve temizliği hizmetleri işçisi alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kırıkkale Üniversitesi işçi alımı 2021 başvuru şartları!

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşçi alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 5-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacak. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek.

İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecek.

İŞTE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI İLANI