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Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 17:35

Kırıkkale Valiliği, corona virüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.


Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
 

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