Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
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Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
10 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 17:35