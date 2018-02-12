Kırgın Çiçekler 109. yeni bölümde Kader zor durumda!

Kırgın Çiçekler 109. yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneler dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak olan Kırgın Çiçekler dizisinde Kader, tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. İşte Kırgın Çiçekler'de yaşanacaklar...

Kırgın Çiçekler 109. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. ATV'nin uzun soluklu dizisi Kırgın Çiçekler, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki Kader içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtulabilecek mi?

KIRGIN ÇİÇEKLER 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.